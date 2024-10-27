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        Melikgazi Kayseri Basketbol – Tarsus Spor: 85 - 89

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan ÖzelMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (7), Dangerfield (19), Williams (18), Meltem (10), Diallo (12), Feray, Fall (19)TARSUS SPOR: Ecem (2), Sheppard (21), Heal (21), Elif (11), Büşra (3), Banu (5), Alleyne (18), Ceylin Beyza, Hurt (8)1'İNCİ PERİYOT: 17 - 26DEVRE: 47 - 463'ÜNCÜ PERİYOT: 65 - 73Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Tarsus Spor'a 85 - 89'luk skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:20
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        Melikgazi Kayseri Basketbol – Tarsus Spor: 85 - 89
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan Özel

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (7), Dangerfield (19), Williams (18), Meltem (10), Diallo (12), Feray, Fall (19)

        TARSUS SPOR: Ecem (2), Sheppard (21), Heal (21), Elif (11), Büşra (3), Banu (5), Alleyne (18), Ceylin Beyza, Hurt (8)

        1'İNCİ PERİYOT: 17 - 26

        DEVRE: 47 - 46

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 65 - 73

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Tarsus Spor’a 85 - 89’luk skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer isimleri 21’er sayı ile Tarsus Spor’dan Sheppard ile Heal oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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