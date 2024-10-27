Melikgazi Kayseri Basketbol – Tarsus Spor: 85 - 89

SALON:Kadir Has

HAKEMLER: Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan Özel

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (7), Dangerfield (19), Williams (18), Meltem (10), Diallo (12), Feray, Fall (19)

TARSUS SPOR: Ecem (2), Sheppard (21), Heal (21), Elif (11), Büşra (3), Banu (5), Alleyne (18), Ceylin Beyza, Hurt (8)

1'İNCİ PERİYOT: 17 - 26

DEVRE: 47 - 46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 65 - 73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5’inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Tarsus Spor’a 85 - 89’luk skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer isimleri 21’er sayı ile Tarsus Spor’dan Sheppard ile Heal oldu.