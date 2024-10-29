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        Kayseri'de 29 Ekim kutlamalarında Türk bayraklı sıcak hava balonu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda, Cumhuriyet Meydanı'nda şişirilen Türk bayraklı sıcak hava balonu, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:30
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        Kayseri'de 29 Ekim kutlamalarında Türk bayraklı sıcak hava balonu
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        TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda, Cumhuriyet Meydanı'nda şişirilen Türk bayraklı sıcak hava balonu, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

        Kayseri’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tarih sahnesine daha dün çıkmış bir millet olmadıklarını aktaran Vali Gökmen Çiçek, "Binlerce yıldır varız. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Tarih sahnesine ilk çıktığımız andan itibaren milletimiz saldırılarla tuzaklarla karşılaştı. Yani milletimize kurulan tuzaklar, saldırılar yeni değildir. Binlerce yıldır bu millet kendisine karşı kurulan tuzakları bozarak bugünlere gelmiştir. Fakat şunu unutmayın sevgili gençler. Sizler Türk milletinin geleceğisiniz. Sizler yıkılamazsınız. Sizler düşemezsiniz. Sizler ayakta dimdik duracaksınız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

        Vali Çiçek'in konuşmalarının ardından öğrenciler gösteri yaparak, şiirler okudu. Erciyes'in zirvesine dikilen Türk bayrağı, Vali Gökmen Çiçek'e hediye edildi. Kutlamalarda, meydanda şişirilen bayraklı sıcak hava balonu vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Tören, askeri birlikler, emniyet personeli, diğer güvenlik ve kolluk güçlerine ait personel ve araçlarından oluşan geçit töreni ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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