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        Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:40
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        Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde kömür yüklü kamyon, otomobile çarptı. Kazada kamyonun şoförü Ejder D. öldü, otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Tekir Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Ejder D. idaresindeki 38 HU 047 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücüsü öğrenilemeyen 38 SZ 209 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyon şoförü Ejder D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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