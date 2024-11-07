Otobüsün açık kapısından düşüp ölen yolcunun oğlu: Değişen bir şey yok

KAYSERİ'de halk otobüsünde şoför ani fren yapınca dengesini kaybedip halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan’ın (74), oğlu Fatih Özcan (49), otobüslerin hala kapısı açık seyrettiğini belirterek, duruma çektiği video ile tepki gösterdi. Özcan, “Hiç değişen bir şey yok" dedi.

Kaza, 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesini, yitirdi.