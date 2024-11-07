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        Otobüsün açık kapısından düşüp ölen yolcunun oğlu: Değişen bir şey yok

        KAYSERİ'de halk otobüsünde şoför ani fren yapınca dengesini kaybedip halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan'ın (74), oğlu Fatih Özcan (49), otobüslerin hala kapısı açık seyrettiğini belirterek, duruma çektiği video ile tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:50
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        Otobüsün açık kapısından düşüp ölen yolcunun oğlu: Değişen bir şey yok
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        KAYSERİ'de halk otobüsünde şoför ani fren yapınca dengesini kaybedip halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan’ın (74), oğlu Fatih Özcan (49), otobüslerin hala kapısı açık seyrettiğini belirterek, duruma çektiği video ile tepki gösterdi. Özcan, “Hiç değişen bir şey yok" dedi.

        Kaza, 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesini, yitirdi.

        Halk otobüsünün şoförü Y.A. ise olay günü gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

        AYNI HATTA OTOBÜSLE SEYAHAT ETTİ

        Şükrü Özcan’ın oğlu Fatih Özcan babasının özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybettiği Eğribucak seferini yapan yolcu otobüsüne binerek, cep telefonu kamerası ile görüntü kaydı aldı. Özcan, otobüsün ön kapısının açık şekilde seyretmesine tepki göstererek, “Otobüs şoförü kapı açık gidiyor. Benim babam vefat etti. Haberlere çıkan benim babam. Bakın aynı şekilde telefonla konuşuyor ve kapı açık şekilde aynı şekilde devam ediyor. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Aynı bu otobüste oldu. Benim babamın bugün ölümünün 4’üncü günü ama aynen devam ediyorlar” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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