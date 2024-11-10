Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de mantar üretim tesisinde yangın

        KAYSERİ'de, mantar üretim tesisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 01:08 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de mantar üretim tesisinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ’de, mantar üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’nde bulunan mantar üretim tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tesisin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Kayseri'de konuştu:
        AK Parti'li Elitaş: 31 Mart 2024 seçimleri yol kazasıydı
        AK Parti'li Elitaş: 31 Mart 2024 seçimleri yol kazasıydı
        Vali Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Vali Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kayseri'de "Şehit Yakınları ve Gaziler Türkiye Çalıştayı" düzenlendi
        Kayseri'de "Şehit Yakınları ve Gaziler Türkiye Çalıştayı" düzenlendi