Kayseri'de mantar üretim tesisinde yangın (2)
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKayseri'nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.
3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
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