Kayseri'de, fırına 2 hafta arayla ateş açan şüpheliler yakalandı

KAYSERi'de 2 hafta arayla fırını kurşunlayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, 7 Kasım'da Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.