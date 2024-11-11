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        Eski yönetici, binanın yeni yöneticisi kadına yumruk attı; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de, eski bina yöneticisi İsmail G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 11.11.2024 - 23:15
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        Eski yönetici, binanın yeni yöneticisi kadına yumruk attı; o anlar kamerada
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        KAYSERİ'de, eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice D.'ye yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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