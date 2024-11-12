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        Yumruklanan kadın bina yöneticisi: Dudağım patlak, kaburgam kırık

        KAYSERİ'de, eski bina yöneticisi İsmail G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:05
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        Yumruklanan kadın bina yöneticisi: Dudağım patlak, kaburgam kırık
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        KAYSERİ'de, eski bina yöneticisi İsmail G.'nin (72) yumruklu saldırısına uğrayan yeni yönetici Hatice Duman (70), olayın ardından darp raporu aldığını belirterek, "Beni takip ediyormuş. Küfür ve hakaret ederek geldi. Şok oldum ve ilk yumruğu o zaman vurdu. Beni baya darbetti ve ben kendimi savunmaya çalıştım. Dudağım patlak, kaburgam kırık. Vücudum bayağı hasarlı. Tekmeledi ve tokatladı" dedi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice Duman arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice Duman'a yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayın ardından her iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Darp raporu alan Hatice Duman'ın kaburgasının kırıldığı öğrenildi. Hatice Duman, İsmail G. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

        Olayı anlatan Hatice Duman, "Ben yönetimi devraldıktan sonra eski yönetici İsmail G. ile bina adına davalık olduk, şahsi bir mesele değil. Ama beyefendi bunu şahsileştirdiği için dün ben dışarı çıktığımda hazır bekliyormuş. Beni takip ediyormuş. Küfür ve hakaret ederek geldi. Şok oldum ve ilk yumruğu o zaman vurdu. Beni baya darbetti ve ben kendimi savunmaya çalıştım. Ben de saldırdım ama benim gücüm yetmedi. Şok olmuştum ve ne yaptığımı ben de bilmiyordum. İmdat çığlıkları atarak yardım istedim. Beni dövmesi bittikten sonra arkadaşlarımı ve karakolu aradım" diye konuştu.

        'ESKİDEN BOKSÖRMÜŞ'

        Vücudunun darp nedeniyle hasar gördüğünü söyleyen Duman, "Dudağım patlak, kaburgam kırık. Vücudum baya hasarlı. Tekmeledi ve tokatladı. Bu beyefendi eskiden boksörmüş. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. İşlemlerimiz devam ediyor. Kadına şiddeti hiç tavsiye etmiyorum. Ben ne yapmış olabilirim? Hakaret ettiysem o da bana etsin. Yumruklamak ve yerlerde sürüklemek nedir. Hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.

        EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Diğer yandan konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayın bina yönetimi hususunda aralarında çıkan tartışma sonrası yaşandığı, olayın H.D. ve İ.G. isimli şahıslar arasında olduğu tespit edilmiş ve karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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