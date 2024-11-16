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        17 yaşındaki kız arkadaşını tabancayla vuran şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'detartıştığı kız arkadaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:35
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        17 yaşındaki kız arkadaşını tabancayla vuran şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'detartıştığı kız arkadaşı E.K.'yi (17) tabancayla ayağından vurup yaralayan R.A. (39) saklandığı adreste operasyonla yakalandı.

        Olay, 6 Kasım'da saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 407'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.A., kız arkadaşı E.K.'nin oturduğu eve gelerek görüşmek istedi. E.K. ve R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken; R.A., tabancayla E.K.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan R.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, R.A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., polis merkezine götürüldü. E.K.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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