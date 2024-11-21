Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler taburcu edildi

NİĞDE'deki Aladağlar'a gitmek için yola çıkıp, kaybolduktan 4 gün sonra Kayseri sınırlarında sağ bulunan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ile Maryıa İvankova (35), tedbir amaçlı götürüldükleri hastaneden taburcu edildi.

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı'nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.