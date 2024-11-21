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        Eski eşini darbeden şüpheli tutuklandı

        KAYSERİ'de tartıştığı eski eşini cadde ortasında darbeden O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:10
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        Eski eşini darbeden şüpheli tutuklandı
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        KAYSERİ'de tartıştığı eski eşini cadde ortasında darbeden O.Ö. (36), tutuklandı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi O.Ö., caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö., eski eşine tekme atarak darbetti. Kadın çığlık atarken, bir iş yerinin motokuryeleri şüpheliye müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan O.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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