Çatıda biriken kar nedeniyle ahır çöktü, hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı (2)

Kayseri'de çatıda biriken kar nedeniyle ahırın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ahır çökmeden birkaç saniye önce hayvanların hareketlendiği görüldü. Çatının bir anda çökmesiyle hayvanların da altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı.

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