Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (3)

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Erkilet ve Çevril Mahallelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda saat 11.00 sıralarında yol trafiğe açılarak mahsur kalan araçlar kontrollü bir şekilde çıkarılmaya başlandı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan 70 araç bulundukları bölgeden tahliye edildi.

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