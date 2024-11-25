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        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (3)

        MAHSURKALAN 70 ARAÇ KURTARILDI Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Erkilet ve Çevril Mahallelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:15
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        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (3)
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        MAHSURKALAN 70 ARAÇ KURTARILDI

        Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Erkilet ve Çevril Mahallelerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda saat 11.00 sıralarında yol trafiğe açılarak mahsur kalan araçlar kontrollü bir şekilde çıkarılmaya başlandı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan 70 araç bulundukları bölgeden tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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