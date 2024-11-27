Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezona hazırlık

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Erciyes Kayak Merkezi'nde belediye ekipleri, 154 suni kar makinesiyle saatte 3 bin 880 metreküp kar üretiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Geçen sezonu 22 Aralık 2023 tarihinde açan Erciyes Kayak Merkezimiz, 7 Nisan 2024 tarihine kadar 2 milyon 500 bin misafiri ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Bu büyük başarı, Kayseri’nin, kayak ve dağ turizmi alanında ne denli önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Erciyes’imiz turizmdeki gelişimini konaklama alanında da sürdürüyor. Şu an 15 oteli bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde, bu sezon 2 yeni otel daha faaliyete geçecek ve toplamda 17 otel olacak. Yatak kapasitesi 3 bin 200’e ulaşacak. Ayrıca, bölgedeki 3 otelin inşaatı devam ediyor ve bu yatırımların tamamlanmasıyla Erciyes, Kayseri’nin kış turizmindeki cazibe merkezlerinden biri haline gelecek” dedi.