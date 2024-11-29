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        Bakan Yardımcısı Gizligider: Tedbir almazsak 5 yıl sonra 'su fakiri' olmamız kaçınılmaz

        TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Şu anda bizim göller dahil kullanılabilecek temiz suyumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında kişi başına düşen 1313 metreküp hakkımız var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 29.11.2024 - 19:55
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        Bakan Yardımcısı Gizligider: Tedbir almazsak 5 yıl sonra 'su fakiri' olmamız kaçınılmaz
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        TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Şu anda bizim göller dahil kullanılabilecek temiz suyumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında kişi başına düşen 1313 metreküp hakkımız var. Eğer gerekli tedbirleri alamazsak, o zaman bu rakam 2030 yılı itibariyle 975 metreküpe düşüyor. Eğer tedbirleri almazsak 5 yıl sonra su fakiri olmamız, kaçınılmaz bir gerçek" dedi.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Gizligider, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda 'Tarımsal Üretimin Planlanması' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        85 milyon olan Türkiye nüfusunun 2030'da yaklaşık yüzde 10 artışla 93 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini söyleyen Gizligider, şöyle konuştu:

        "Şu anda bizim göller dahil kullanılabilecek temiz suyumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında kişi başına düşen 1313 metreküp hakkımız var. Uluslararası bir endeks, 'eğer 1700 sınırını geçerse o ülke su bakımından zengindir ama 1000'in altına düşerse su fakiri sayılırsınız' diyor. Eğer gerekli tedbirleri alamazsak, o zaman bu rakam 2030 yılı itibariyle 975 metreküpe düşüyor. Eğer tedbirleri almazsak 5 yıl sonra su fakiri olmamız, kaçınılmaz bir gerçek. Lakin Ekim 2023'teki rakam 36,6 milimetre. Ekim 2024'te düşen yağış ortalaması ise 26,8 milimetre. Bunu 30 yıllık Türkiye ortalaması ile karşılaştırdığımızda ise yarı yarıya. Oysa ki nüfusumuz yarı yarıya düşmüyor, tersine artıyor. Yani bizim bu planlamayı yaparken suyu temele koyma felsefemizin zaruretinin size sayısal değerlerini anlatmaya çalışıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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