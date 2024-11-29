Bakan Yardımcısı Gizligider: Tedbir almazsak 5 yıl sonra 'su fakiri' olmamız kaçınılmaz

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Şu anda bizim göller dahil kullanılabilecek temiz suyumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında kişi başına düşen 1313 metreküp hakkımız var. Eğer gerekli tedbirleri alamazsak, o zaman bu rakam 2030 yılı itibariyle 975 metreküpe düşüyor. Eğer tedbirleri almazsak 5 yıl sonra su fakiri olmamız, kaçınılmaz bir gerçek" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Gizligider, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda 'Tarımsal Üretimin Planlanması' bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 85 milyon olan Türkiye nüfusunun 2030'da yaklaşık yüzde 10 artışla 93 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini söyleyen Gizligider, şöyle konuştu: