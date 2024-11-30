Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 2 ölü (2)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 işçinin cansız bedenlerinin fabrikadan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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