Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 37'nci Cadde’deki bir mobilya fabrikasında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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