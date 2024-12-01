Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin soruşturmada 5 gözaltı

        KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin soruşturmada 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ’de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) ölümü sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde’deki bir mobilya fabrikasında dün, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

        ALINAN ÖRNEKLER ANKARA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

        Mustafa Dirmen, Suzan Çakır ve İmran Oğuz Kayan'a ait olduğu düşünülen tanınmayacak haldeki cesetlerden alınan örnekler ise Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından işçilerin kimlik bilgileri ve kesin ölüm nedenleri belli olacak. Öte yandan, Ankara'dan gelen özel ekibin ölen işçilerin yakınlarından DNA örnekleri de aldıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Sağanak ve fırtına Ege'yi vurdu!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Arat'tan karşı hamle: Araştırma başlatıldı
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de RES'le üretilecek yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik, toplu u...
        Kayseri'de RES'le üretilecek yıllık 60 milyon kilovatsaat elektrik, toplu u...
        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
        Kayseri'de otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Türk doktorun "stres tipi idrar kaçırma"ya yönelik geliştirdiği tedaviyle b...
        Türk doktorun "stres tipi idrar kaçırma"ya yönelik geliştirdiği tedaviyle b...
        Kayseri'de 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 ki...
        Kayseri'de 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 ki...
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü (5)
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü (5)