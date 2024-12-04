Kayseri'de 286 personelin katılımıyla deprem tatbikatı

KAYSERİ'de AFAD koordinesinde 45 araç ve 286 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "Bu tatbikatı yapmamızdaki amaç, habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.

Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde AFAD koordinesinde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında ekiplerin olay yerlerine intikal süreleri ölçüldü. Tatbikata 45 araç ve 286 personel katıldı. Göçük altında kalan birçok yaralı, tatbikat gereği bulundukları yerlerden kurtarılıp çeşitli hastanelere götürüldü. Deprem tatbikatına ilişkin bilgi veren AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "Habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Bu habersiz tatbikatımızda AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, jandarma arama kurtarmamız ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte icra etmeye başladık" ifadelerini kullandı.