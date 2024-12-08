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        301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı için 'kuraklık' uyarısı

        TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:30
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        301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı için 'kuraklık' uyarısı
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        TÜRKİYE’nin önemli sulak alanlarından olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, “Bölgedeki su seviyesi yaklaşık 1,5 kilometre çekilmiş durumda. Bu durum, göçmen kuşların konaklama alanlarını daraltarak bölgedeki 301 kuş türünün yaşamını tehdit ediyor. Kuraklık ve su kaynaklarının azalması, sadece kuş cennetini değil, aynı zamanda tarımla geçimini sağlayan yöre halkını da olumsuz etkiliyor” dedi.

        Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı sınırları içerisinde bulunan 2006 yılında 'milli park' ilan edilen Sultan Sazlığı, son yılların en kurak dönemini yaşıyor. 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Su seviyesinin geri çekilmesi, bölgedeki göçmen kuşların da hayatını tehlikeye atıyor.

        Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgedeki su seviyesi yaklaşık 1,5 kilometre çekilmiş durumda. Bu durum, göçmen kuşların konaklama alanlarını daraltarak bölgedeki 301 kuş türünün yaşamını tehdit ediyor. Kuraklık ve su kaynaklarının azalması, sadece kuş cennetini değil, aynı zamanda tarımla geçimini sağlayan yöre halkını da olumsuz etkiliyor. Yeşilhisar ovası, Türkiye’nin önemli tarım alanlarından biri olup 280 bin dekarlık bir alanda sulu tarım yapılmaktadır. Ancak yer altı su kaynaklarının azalmasıyla birlikte, bölge çiftçileri ciddi sorunlarla karşı karşıya. Çiftçiler, kuyularında su seviyesinin düştüğünü ve bu durumun sürdürülemez hale geldiğini ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

        'BÖLGEDEKİ DOĞAL DENGE BOZULUYOR'

        Ev sahipliği yaptığı kuş türleriyle bölge turizmine katkısı bulunan Sultan Sazlığı’nın aynı zamanda içerisinde bulunan kamışlarla da bölge halkının geçim kaynağı haline geldiğini aktaran Demirel, “Sultan Sazlığı, doğal güzellikleri ve zengin kuş türleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Ancak bölgenin turizme yönelik yatırımlardan yeterince faydalanmadığı düşünüyorum. Önceki yıllarda sazlıklardan elde edilen kamış, Hollanda, İtalya ve Almanya gibi ülkelere ihraç edilerek bölge ekonomisine katkı ve döviz sağlıyordu. Ancak suyun azalmasıyla bu gelir kaynağı da yok olmuş durumda. Ayrıca kuraklık nedeniyle göçmen kuşlar, eski göç yollarını değiştirmek zorunda kalıyor. Bu durum, bölgedeki doğal dengenin bozulmasına ve tarım arazilerinin de zarar görmesine neden oluyor” diye konuştu.

        ‘SULTAN SAZLIĞI VE ÇEVRESİNDEKİ BU KRİZ YEREL BİR SORUN DEĞİL’

        Sultan Sazlığı’nda yaşanan kuraklığın sadece yerel bir sorun olmadığını vurgulayan Demirel, şöyle konuştu:

        “Kuraklık, bölgedeki sorunların temel nedeni olarak öne çıkıyor. Erciyes Dağı ve Toroslar’da kar yağışının az olması, su kaynaklarını besleyen en önemli unsurları ortadan kaldırıyor. Uzmanların tahminlerine göre, 2050 yılına kadar Türkiye’nin önemli bir kısmı çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Yeşilhisar’da yaşayanlar, bölgeyi kurtarmak için tarımsal sulamanın planlı şekilde yapılması ve mevcut doğal su kaynaklarının korunması gerektiğini vurguluyor. Sultan Sazlığı ve çevresindeki bu kriz, yalnızca yerel bir sorun değil, küresel iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yetkililer, bölgedeki su kaynaklarının korunması, tarım ve turizmin geliştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde, Yeşilhisar Ovası’nın ve Sultan Sazlığı’nın çölleşmesi kaçınılmaz görünüyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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