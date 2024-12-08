Kayserispor-Alanyaspor: 2-0

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri – Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole (Dk. 76 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso (Dk. 88 Jeanvier), Boa Morte (Dk. 90 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 76 Ackah), Nazon

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Makouta, Richard (Dk. 71 Buluthan Bulut), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 82 Serdar Dursun), Augusto, Hwang (Dk. 57 Rony Lopes)

GOLLER: Dk. 51 Boa Morte, Dk. 66 Mane (Kayserispor),

SARI KARTLAR: Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Onurcan Piri, Kolovetsios, Ramazan Civelek (Kayserispor), Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Hadergjonaj (Alanyaspor)

Süper Lig'in 15’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından bu sezon iç sahada ilk galibiyetini alarak, puanını 15'e yükselten sarı-kırmızılar 11 maç sonra kendi evinde 3 puan ile tanıştı. Konuk ekip Alanyaspor ise, 14 puanda kaldı.