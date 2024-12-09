Kayseri'de Suriyelilerden kutlama

Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Parkı’nda kutlama yaptı. Sloganlar atan gruptan bazılarının Türkiye'ye teşekkür eden pankartlar taşıdıkları görüldü. Polis ekipleri de etkinlik alanına giren gruba kimlik kontrolü yaparak, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önle

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