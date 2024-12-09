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        Kayseri'de Suriyelilerden kutlama

        SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması sonrası Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:35
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        Kayseri'de Suriyelilerden kutlama
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        SURİYE’de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması sonrası Kayseri’de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Parkı’nda kutlama yaptı. Sloganlar atan gruptan bazılarının Türkiye'ye teşekkür eden pankartlar taşıdıkları görüldü. Polis ekipleri de etkinlik alanına giren gruba kimlik kontrolü yaparak, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önle

        i aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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