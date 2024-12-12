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        Kayseri'de otomobilin bagajında 20 adet tabanca ele geçirildi; 1 gözaltı

        KAYSERİ'de durdurulan bir otomobilin bagajında ve stepnesinde 20 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 00:00 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:05
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        Kayseri'de otomobilin bagajında 20 adet tabanca ele geçirildi; 1 gözaltı
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        KAYSERİ'de durdurulan bir otomobilin bagajında ve stepnesinde 20 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda il dışından kente silah ticareti yaptığı bilgisi alınan A.T.'nin (52) otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, aracın bagajı ve stepnesinde 20 adet tabanca ve 20 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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