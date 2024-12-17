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        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama

        KAYSERİ'de bir kişinin banka hesabından 300 bin TL kredi çektiği belirlenen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:20
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        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
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        KAYSERİ'de bir kişinin banka hesabından 300 bin TL kredi çektiği belirlenen E.Ö. (35) ve T.K. (34) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin internet bankacılığı hesaplarına izinsiz girilerek 300 bin TL kredi çekildiği ihbarı üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin E.Ö. ve T.K. olduğu belirlendi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan E.Ö. ve T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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