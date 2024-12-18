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        Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşandı

        KAYSERİ'de, geçen yıl görülen boşanma davasının duruşmasına tekerlekli yatak ile gelen Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:20
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        Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşandı
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        KAYSERİ'de, geçen yıl görülen boşanma davasının duruşmasına tekerlekli yatak ile gelen Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50) ile eşi boşandı.

        Suriye'deki iç savaşta 13 yıl önce hava saldırısında yaralanıp ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardımıyla Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk annesi Asiye K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., geçen yıl 23 Kasım'da tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. DHA tarafından gündeme getirilen boşanma davasının duruşması ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak ile adliyeden ayrıldı.

        Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında davacı Asiye K. hazır bulunurken, daha önce ifadesi alınan Yusuf K. duruşmaya katılmadı. Asiye K., eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek, boşanmak istediğini söyledi. Mahkeme hakimi verdiği kararla çiftin boşanmasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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