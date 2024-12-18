Önceki duruşmaya tekerlekli yatak ile gelen bedensel engelli ile eşi boşandı

KAYSERİ'de, geçen yıl görülen boşanma davasının duruşmasına tekerlekli yatak ile gelen Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50) ile eşi boşandı.

Suriye'deki iç savaşta 13 yıl önce hava saldırısında yaralanıp ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardımıyla Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk annesi Asiye K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., geçen yıl 23 Kasım'da tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. DHA tarafından gündeme getirilen boşanma davasının duruşması ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak ile adliyeden ayrıldı.