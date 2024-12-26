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        İnternet üzerinden 'oto yedek parça' dolandırıcılığına 7 gözaltı

        İNTERNET siteleri üzerinden 'oto yedek parça' ilanları vererek, farklı illerde 274 kişiyi 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da yakalanıp, Kayseri'ye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:53 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:55
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        İnternet üzerinden 'oto yedek parça' dolandırıcılığına 7 gözaltı
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        İNTERNET siteleri üzerinden 'oto yedek parça' ilanları vererek, farklı illerde 274 kişiyi 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen 7 kişi İstanbul’da yakalanıp, Kayseri’ye getirildi.

        Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden 'oto yedek parça' ilanları vererek, farklı illerde 274 kişiyi yaklaşık 2 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile 3 aylık projeli ve teknik takipli çalışmalar yürütüldü. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.U. (42), A.A.A. (36), K.U. (26), T.U. (26), F.K. (38), D.D. (45) ve Ö.Y. (39) İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda, 17 adet cep telefonu, 19 adet SIM kart, hafıza kartı ve 4 adet SIM kart bloğu materyalleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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