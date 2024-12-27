Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada
KAYSERİ'de U.
KAYSERİ'de U.G., borç nedeniyle husumet yaşadığı C.B.'yi yolda tabanca ile yaraladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobili yolda ilerleyen U.G., borç nedeniyle husumet yaşadığı C.B.'yi görünce araçtan inerek tabanca ile ateş açtı. C.B. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, U.G. bir süre sonra polise teslim oldu.
Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; U.G.'nin aracından inerek C.B.'ye tabanca ile ateş ettiği yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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