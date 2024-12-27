Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de U.G., borç nedeniyle husumet yaşadığı C.B.'yi yolda tabanca ile yaraladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobili yolda ilerleyen U.G., borç nedeniyle husumet yaşadığı C.B.'yi görünce araçtan inerek tabanca ile ateş açtı. C.B. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, U.G. bir süre sonra polise teslim oldu.

        Diğer yandan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; U.G.'nin aracından inerek C.B.'ye tabanca ile ateş ettiği yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi
        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi
        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Kayseri'de kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesildi
        Kayseri'de kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesildi
        Cipte megafon ve siren kullanıp, alkolmetreye üflemeyen sürücüye 212 bin TL...
        Cipte megafon ve siren kullanıp, alkolmetreye üflemeyen sürücüye 212 bin TL...
        Aranan hükümlü başkasının kimliğiyle Kayseri'de yakalandı
        Aranan hükümlü başkasının kimliğiyle Kayseri'de yakalandı