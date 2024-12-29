Polonyalı 189 turist, charter uçuşu ile Erciyes'e geldi

ERCİYES Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla 189 Polonyalı turist, charter uçuşu ile Kayseri'ye geldi.

Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından kış turizmi için gelen turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni yılı Erciyes'te geçirmek isteyen Polonyalı 189 turist, ilk charter uçuşu ile Erkilet Havalimanı'na indi. Turizm operatörü Mehtap Fidan, Polonya’dan Kayseri’ye charter seferi ile 189 turistin geldiğini dile getirerek, ilginin yoğun olduğunu kaydetti. Fidan, turizm operasyonlarının her hafta gerçekleşeceğini, 11 Ocak’tan itibaren Çek Cumhuriyeti’nden charter uçuşlarının başlayacağını ve operasyonların mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Erciyes A.Ş.ve diğer özel kurum ve kuruluşların destekleri ile turizm faaliyetlerinin güzel bir şekilde sürdüğünü kaydeden Fidan, ilginin çok güzel olduğunu vurgulayarak gelecek haftadan itibaren de 2 uçağın Kayseri’ye geleceğini söyledi.