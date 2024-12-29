Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Polonyalı 189 turist, charter uçuşu ile Erciyes'e geldi

        ERCİYES Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla 189 Polonyalı turist, charter uçuşu ile Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polonyalı 189 turist, charter uçuşu ile Erciyes'e geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERCİYES Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla 189 Polonyalı turist, charter uçuşu ile Kayseri'ye geldi.

        Erciyes Kayak Merkezi, yurt dışından kış turizmi için gelen turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda yeni yılı Erciyes'te geçirmek isteyen Polonyalı 189 turist, ilk charter uçuşu ile Erkilet Havalimanı'na indi. Turizm operatörü Mehtap Fidan, Polonya’dan Kayseri’ye charter seferi ile 189 turistin geldiğini dile getirerek, ilginin yoğun olduğunu kaydetti. Fidan, turizm operasyonlarının her hafta gerçekleşeceğini, 11 Ocak’tan itibaren Çek Cumhuriyeti’nden charter uçuşlarının başlayacağını ve operasyonların mart sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Erciyes A.Ş.ve diğer özel kurum ve kuruluşların destekleri ile turizm faaliyetlerinin güzel bir şekilde sürdüğünü kaydeden Fidan, ilginin çok güzel olduğunu vurgulayarak gelecek haftadan itibaren de 2 uçağın Kayseri’ye geleceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 67-64
        Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 67-64
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Yarış yapmak için bir araya gelen 11 araç sürücüsüne 38 bin TL ceza
        Yarış yapmak için bir araya gelen 11 araç sürücüsüne 38 bin TL ceza
        Kayseri'de hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Polonyalı turistler charter seferiyle Kayser...
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Polonyalı turistler charter seferiyle Kayser...
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı