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        Kar Ragbi Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 11-12 Ocak'ta Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:00
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        Kar Ragbi Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 11-12 Ocak'ta Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından ragbi takımlarının katılacağı şampiyona, hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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