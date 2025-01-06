Kar Ragbi Şampiyonası, Erciyes'te düzenlenecek
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 11-12 Ocak'ta Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 11-12 Ocak'ta Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak'ta Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından ragbi takımlarının katılacağı şampiyona, hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde düzenlenecek.
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