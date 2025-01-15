MHP'li Durmaz: Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terör örgütüne silah bırakıp, teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir" dedi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kentte bir otelde düzenlenen Kayseri, Aksaray, Elazığ, Nevşehir, Niğde ve Malatya'yı kapsayan 'Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Durmaz, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engel, şüphesiz bölücü terör örgütü PKK'dır. Hamdolsun; son yıllarda Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade; bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır" dedi.

'TERÖRLE VEYA TERÖRİSTLE MÜZAKERE YOKTUR'

Yeni bir çözüm sürecinin söz konusu olmadığını aktaran Durmaz, "Terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele, askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım; tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge liderimiz; bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütüne silah bırakıp, teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir. Yeni yüzyılda artık üzerimize oynanan oyunların farkında olarak milli kenetlenmenin sağlandığı, birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz" diye konuştu.