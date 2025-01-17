Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz (4)

        SİVİLTOPLUM KURULUŞLARI VE İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 8'inci Olağan Kongresi'nin ardından, 'Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma' programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz (4)
        ABONE OL

        SİVİLTOPLUM KURULUŞLARI VE İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTU

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 8’inci Olağan Kongresi’nin ardından, ‘Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma’ programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’nin son 22 yılda ekonomide elde ettiği başarılara vurgu yaptı. Kayseri’nin Türk ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ekonomimizin lokomotif şehirlerinden biri olan Kayseri'nin şanına yakışır bir şekilde her gün büyüdüğünü, geliştiğini ve cazibesini arttırdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üretimin, ticaretin, sanayinin ve tarımın merkez şehri Kayseri kendisiyle yarışmaya, kendi rekorlarını kırmaya maşallah devam ediyor. 2002’de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolar. 2024 yılında bu rakam 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı yüzde 1,6 oranında arttı. Aralarında Irak'ın, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor. Sadece mobilya ürünleri değil elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor” diye konuştu.

        ‘DIŞ DENGEMİZ İYİLEŞİYOR’

        Ekonomide uygulanan programın olumlu etkilerini gördüklerini belirten Erdoğan, “Bölgemizdeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivme, hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kılmaktadır. Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız” dedi.

        ‘ZAFERİN ANAHTARI SABIRDIR’

        Türkiye’nin elde ettiği kazanımları bileğinin gücüyle başardığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Bundan sonra da altın tepside sunulmayacak. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık. Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabbimizin izniyle de zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır, mücadeledir. Biz de biraz sabır, biraz daha dirayetle hedeflerimize vasıl olacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Bu güzel ve anlamlı buluşma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice...
        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi
        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi
        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Kayseri'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Türk Kızılayın İç Anadolu'da 2025 yılı hedefi 143 bin ünite kan toplamak
        Türk Kızılayın İç Anadolu'da 2025 yılı hedefi 143 bin ünite kan toplamak