Asansör kazasında 3 parmağını kaybeden Leylanur'un hedefi muaythaide milli takıma seçilmek

KAYSERİ'deyaşayan Leylanur Yıldızlı (17), 3 yaşında geçirdiği asansör kazasında sol elinin üç parmağını kaybetti. Kadına şiddet olayları arttığı için savunma sporuna başlayan ve muaythaide bölgesel şampiyonluklar elde eden Yıldızlı, milli takıma hazırlanıyor. Yıldızlı, "Bu engelim bana zorluk yaşatmadı. Çünkü bu benim için bir engel değil. Hiçbir şekilde bir sıkıntım olmadı. Tam aksine sağlıklı bir sporcu olmama yaradı. Hedefim, inşallah iyi bir şekilde milli sporcu olup, ülkeme fayda sağlamak istiyorum" dedi.

Kayseri'de yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi olan Leylanur Yıldızlı, 3 yaşında geçirdiği asansör kazası ile sol elinin 3 parmağını kaybetti. Geçen süreçte Yıldızlı, 3 yıl önce kadına şiddet olayları nedeniyle savunma sporu yapmaya karar verdi. Muaythai sporuna başlayan Yıldızlı, bölgesel şampiyonluklar elde etti. Genç sporcu milli takıma seçilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fiziksel engelinin kendisine hiçbir zorluk yaşatmadığını vurgulayan Yıldızlı, "Bu spora beni kimse teşvik etmedi. Kendi amacımla başladım. İlk başta savunma sporu olarak başladım. Çünkü o dönemlerde kadına yönelik şiddet çok fazla oluyordu ve bende kendimi savunma amaçlı başlamıştım. Dışarının ortamı iyi olmadığından dolayı kendimi savunabilirim aynı zamanda koruyabilirim diye düşündüm. Kaza geçirdiğim zaman 3 yaşındaydım. O dönem asansörler güvenli değildi. Bindiğimiz asansör zaten arızalıymış ve arızalı yazmamışlardı. Ondan sonra kuzenimin ayağına takılıp asansörün içine girdim ve o şekilde kaza geçirdim. İlk başta kolumu kaybettim sonra ise kolum ve parmaklarım geri dikildi. Ama parmaklarımı yanlış diktiklerinden dolayı sol elimin 3 parmağını kaybettim" diye konuştu.

'HİÇ KİMSE GÜÇSÜZ DEĞİLDİR'

Yaptığı çalışmalara değinen Yıldızlı, “Bu engelim bana zorluk yaşatmadı. Çünkü bu benim için bir engel değil. Hiçbir şekilde bir sıkıntım olmadı. Tam aksine sağlıklı bir sporcu olmama yaradı. Antrenmanlarımda hiç zorlanmadım. Aksine uyum sağlamama daha çok kolaylık oldu. Derecelerim ise bölge ve il şampiyonları şeklinde ilerliyor. Bir kadın olarak, savunma sporu yaparken kadınların da teşvik edilmesini isterim. Onlarında bir spor yapmaları daha iyi olur. Çünkü kendilerini savunabilir ve koruyabilirler. Hiç kimse güçsüz değildir. Herkesin içinde bir güç yatar. Onlarında kendilerini koruması amaçlı şeklinde savunma sporları olması gerekiyor. Hedeflerim, inşallah iyi bir şekilde milli sporcu olup, ülkeme fayda sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.