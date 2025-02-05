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        Kayseri'de avukat ile oğlunun uğradığı saldırı kamerada

        KAYSERİ'deAvukat Emre Ayan (45) ile oğlunun trafikte 2 kişi ile tartıştıktan sonra uğradıkları saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:40
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        Kayseri'de avukat ile oğlunun uğradığı saldırı kamerada
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        KAYSERİ'deAvukat Emre Ayan (45) ile oğlunun trafikte 2 kişi ile tartıştıktan sonra uğradıkları saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, geçen yıl eylül ayında Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda meydana geldi. Oğlu ile birlikte aracında seyreden Kayseri Barosu avukatlarından Emre Ayan, trafikte otomobil sürücüsü Esra U. (43) ile tartıştı. Tartışmaya Esra U.'nun yanındaki arkadaşı Esra Ö. de dahil oldu. Sonrasında Esra U.'nun yakınları da olay yerine geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin yanında Halil D., Levent Ö., Kamil U. ve Oğuzhan U., Avukat Ayan ile oğluna saldırdı. Avukat Ayan da karşılık verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Öte yandan Avukat Emre Ayan ile oğlunun saldırıya uğradığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Avukat Ayan ile oğlunun polis arabasının önünde durduğu sırada şüpheliler tarafından iteklendiği, karşılıklı yumruklaşmaların yaşandığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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