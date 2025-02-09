Kayseri'de bodurm katta çıkan yangın söndürüldü

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi’ndeki bir apartmanda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallede devriye görevi yapan bir polis ekibi, bodrum kattan çıkan dumanı fark edip, itfaiyeye haber verdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yarım saatlik çalışmasıyla alevler söndürdü.

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