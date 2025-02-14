Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Tokat'ta kalp krizinden ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi

        TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kalp krizinden ölen doktor, Kayseri'de toprağa verildi
        ABONE OL

        TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Ahmet Şimşek (27), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ahmet Şimşek, 12 Şubat akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şimşek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe ile akademisyenler, idari personel ve ailesi katıldı. Dr. Ahmet Şimşek’in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldü. Ahmet Şimşek, Hulusi Akar Cami'nde cenaze töreninin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
        Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
        Kayserispor'da Eyüpspor maçının hazırlıkları devam ediyor
        Kayserispor'da Eyüpspor maçının hazırlıkları devam ediyor
        Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de 33 yıldır kayıp olan kadının gömüldüğü değerlendirilen yerde keş...
        Kayseri'de 33 yıldır kayıp olan kadının gömüldüğü değerlendirilen yerde keş...
        Türkiye Acil Tıp Derneğince Kayseri'de düzenlenen "Temel ve İleri Toksikolo...
        Türkiye Acil Tıp Derneğince Kayseri'de düzenlenen "Temel ve İleri Toksikolo...
        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'...
        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'...