Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı

        KAYSERİ'de A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolda karşılaştığı eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı
        ABONE OL

        KAYSERİ'de A.P. (19), yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile annesi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. A.P., iddiaya göre, yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.P., cebinden çıkardığı bıçakla eski sevgilisi S.A., annesi M.A. ile kız kardeşi Z.B.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızları, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis A.P.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eski kız arkadaşı ve kızın kardeşi ile annesini bıçaklayan şüphe...
        Kayseri'de eski kız arkadaşı ve kızın kardeşi ile annesini bıçaklayan şüphe...
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de umumi tuvaletin plastik musluklarını yakan 2 kişi yakalandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihalelere ilişkin açıklama
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihalelere ilişkin açıklama
        Kayseri'de 50. Erva Spor Okulu açıldı
        Kayseri'de 50. Erva Spor Okulu açıldı