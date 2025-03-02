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        Erciyes 38 FK - Niğde Belediyesi Spor: 3-1

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Emre Küçük, Cem Harman, Alişan KüçükkoçakERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, Taner (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:00
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        Erciyes 38 FK - Niğde Belediyesi Spor: 3-1
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Emre Küçük, Cem Harman, Alişan Küçükkoçak

        ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay, Taner (Dk. 65 Tayyib), İsmail, İhsan Uğur, Muhammed (Dk. 80 Oğuzhan), Ayhan (Dk. 65 Caner), İsmet, Enes (Dk. 90+3 Yaşar), Hüseyin Ekici (Dk. 80 Gürkan), Hüseyin Fınstıkcı

        NİĞDE BELEDİYESİ SPOR: Mert Topuz – İbrahim Halil (Dk. 66 Serhat), Mert Can (Dk. 66 İzzet), Suat, Ahmet Yalçın, Abdullah Berkay, Samet, Muhammed Emin, Mertkan, Ömer Faruk (Dk. 46 Muhammet Yılmaz), Şahin (Dk. 89 Halil)

        GOLLER: Dk. 6 Ayhan, Dk. 29 Taner, Dk. 90+6 Tayyib (Erciyes 38 FK), Dk. 58 Muhammet Yılmaz (Niğde Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Hüseyin Ekici, İsmail, Muhammed (Erciyes 38 FK), Muhammed Emin, Suat, Mert Can, Abdullah Berkay (Niğde Belediyesi Spor)

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 22’inci hafta maçında Kayseri takımı Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Niğde Belediyesi Spor’u 3-1’lik skorla yenerek 9 maç sonra kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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