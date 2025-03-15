Kayseri'de kendinden haber alınamayan besici ölü bulundu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, küçükbaşlarını otlatmak için yaylaya çıkan ve kendisinden haber alınamayan Dursun Şengül (59), yapılan arama sonucu ölü olarak bulundu.

Yahyalı ilçesi Çubukharmanı Mahallesinde yaşayan besici Dursun Şengül, sabah 07.00 sıralarında küçükbaşlarını otlatmak için Bostançayırı Yaylasına gitti. Akşam saatlerinde küçükbaş mahalleye dönerken, Şengül ise gelmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Şengül, mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kefenli mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde besicinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.