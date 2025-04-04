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        Öğrencileri Avrupa'ya götürme yalanıyla 76 bin Euro dolandırıp, yurt dışına kaçmış

        KAYSERİ'de, öğrencileri Avrupa gezisine götüreceğini öne sürerek 3 farklı okuldan toplam 76 bin 70 Euro nakit para toplayan bir turizm firması çalışanı G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:35
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        Öğrencileri Avrupa'ya götürme yalanıyla 76 bin Euro dolandırıp, yurt dışına kaçmış
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        KAYSERİ'de, öğrencileri Avrupa gezisine götüreceğini öne sürerek 3 farklı okuldan toplam 76 bin 70 Euro nakit para toplayan bir turizm firması çalışanı G.S.'nin (38), İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 'dolandırıcılık' olayları ile ilgili çalışma başlattı. Mağdurların yaptıkları ihbarlar sonucu, iddiaya göre, bir turizm firması çalışanı G.S.'nin, 3 farklı okuldan öğrencileri 'Avrupa gezisine götüreceğini söyleyerek; toplam 76 bin 70 Euro nakit para topladığı belirlendi. Polisin yaptığı araştırma sonucu G.S.'nin, 30 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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