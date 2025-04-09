Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Liseli Hüseyin, felçli dedesinden etkilenerek tasarladığı proje ile ABD'deki olimpiyatların finalisti

        KAYSERİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba, dedesinden etkilenerek, felçli bireylerin göz hareketleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan EOG tabanlı proje tasarladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseli Hüseyin, felçli dedesinden etkilenerek tasarladığı proje ile ABD'deki olimpiyatların finalisti
        ABONE OL

        KAYSERİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba, dedesinden etkilenerek, felçli bireylerin göz hareketleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan EOG tabanlı proje tasarladı. Projesiyle, 9 Haziran'da 77 ülkenin katılacağı ABD'de düzenlenecek 'Genius Olimpiyatları'na finalist olarak seçilen Akbaba, "Projem, göz ve çevresindeki kasları kullanarak yüzde 90 ve üzeri felçli insanların iletişim kurmasını sağlıyor" dedi.

        Melikgazi ilçesi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba, dedesinden etkilenerek felçli bireylerin konuşabilmesi için cihaz tasarlamaya karar verdi. Okuldaki danışman fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte çalışmalara başlayan Akbaba, yaklaşık 2 yılın sonunda felçli bireylerin göz hareketleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan EOG tabanlı proje tasarladı. Akbaba projesini, yaklaşık 10 bin lise öğrencisinin dünyanın dört bir yanından katılım sağladığı ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan ‘Genius Olimpiyatları’na gönderdi. Ön değerlendirmeler sonucunda Akbaba’nın projesi yaklaşık 500 proje arasına alındı. 9 Haziran'da yaklaşık 77 ülkenin katılacağı ABD’de düzenlenecek olan 'Genius Olimpiyatları'na finalist olarak seçilen Akbaba, yarışmaya Türkiye'den katılan tek devlet okulu öğrencisi oldu.

        Süreci anlatan Hüseyin Eren Akbaba, "Amerika'da her yıl düzenlenen GENIUS Olimpiyatları'na başvurduk. Geliştirdiğim sistemle finalist olarak katılacağız. GENIUS Olimpiyatları 9 Haziran'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde okulumuzu temsil edeceğiz. Yarışmaya 77 ülkeden katılım olacak. Dünyanın dört bir yanından çalışma yapan liseli öğrenciler New York'ta buluşacak ve kendi yaptıkları çalışmaları sergileyecekler. GENIUS Olimpiyatları'nda yaklaşık 500'e yakın bir çalışma mevcut. Ülkemizden de yaklaşık 20 öğrenci katılım sağlayacak ve bunun 19'u özel okul öğrencisi. Bu yarışmaya Anadolu liselerinden katılacak tek öğrenci benim" diye konuştu.

        'SİSTEMİMİZİ 200 LİRAYA MAL ETTİK'

        Tasarladığı projeye ilişkin bilgi veren Akbaba, "Projem, göz ve çevresindeki kasları kullanarak yüzde 90 ve üzeri felçli insanların iletişim kurmasını sağlıyor. Konuşmakta güçlük çeken bu hastaların iletişime geçmesini sağlayacağız. Yaklaşık 2 yıldır bu çalışma üzerine uğraşıyorum. Bana fikir çok önceden gelmişti. Okulumdaki tecrübeli danışman hocalarımla birlikte bu çalışmayı yürüttüm. Şimdi de Amerika'daki yarışmaya finalist olarak katılacağız. EOG tabanlı cihazlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 150 bin dolardan satışa sunuluyor. Bizim ülkemizde böyle bir sektör mevcut değil. Ülkemizin insanları bu cihazı alabilecek maddi duruma sahip değiller. Biz de bunu bildiğimizden sistemimizi yaklaşık 200 liraya mal ettik ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarladık" ifadelerini kullandı.

        'NÜKLEER FİZİK VE YAPAY ZEKA ALANINDA DA ÇALIŞMALARIM BULUNUYOR'

        Dedesinin hastalığına ilişkin konuşan Akbaba, "Ben küçükken dedem felç rahatsızlığı geçirdi ve kendisi yüzde 90 üzerinde felçliydi. Konuşamıyordu. Kendimi, küçüklüğümden beri, 'Buna nasıl bir çözüm getirebilirim' diye sorguluyordum. Aslında bu projeyi, 'Sadece kendi dedem için değil dünyadaki bütün felçli insanların nasıl konuşmasını sağlayabilirim' diye düşünerek geliştirdim. Nükleer fizik ve yapay zeka alanında da çalışmalarım bulunuyor. Dünyadaki bütün hastalıkların teşhisini yapan bir yapay zeka ve EOG tabanlı bir projem bulunuyor. Amerika'da düzenlenecek olan Genius Olimpiyatları'na ülkemizden katılacak tek devlet lisesinden öğrenci benim. Okulumuzun bu yarışmaya verebilecek bir bütçesi maalesef bulunmuyor. Bu da maddi sorunlarla karşılaşmamıza yol açıyor. Biz de devletimizden her türlü maddi ve manevi desteği bekliyoruz" dedi.

        'HÜSEYİN PARLAYAN YILDIZIMIZ'

        Hüseyin Eren Akbaba’nın fizik öğretmeni Ferhat Çekim ise şöyle konuştu:

        "Biz, okul olarak 16 yıldır bilim olimpiyatları, proje yarışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalarda her zaman öğrencilerimize destek verdik. Hüseyin de bunlardan birisi, parlayan yıldızımız. Amerika'da düzenlenecek olan bilimsel yarışmaya finalist olarak davet edildi. Felçli hastalarımızın göz sinirlerini kullanarak sinirleri algılayabilen göz ve kaş hareketleriyle, konuşma güçlüğü çeken hastalarımızı konuşturmayı amaçladık. Yakınlarının, hastanın bizzat kendi sesini duyarak onlarla psikolojik temasa geçmesini amaçladık. Mesela gözünü 2 defa sağa çevirdiğinde 'Acıktım, susadım, nasılsınız' demesi hasta yakınlarına da psikolojik destek olacağını düşünüyoruz. Özellikle Hüseyin'in dedesinin böyle bir rahatsızlığının olması ve projemizi buna yönelterek çok güzel bir çalışma yaptık. Biz devlet okuluyuz. 77 ülkeden proje finalist olarak çağrıldı ama devlet okulu olarak sadece biz varız. Biz destek bekliyoruz. Bu çocukların emeğinin zayi olmaması gerekiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon'dan açıklama:
        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon'dan açıklama:
        Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıyan sürücü yakalandı
        Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıyan sürücü yakalandı
        Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
        Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Kayseri'de başladı
        Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Kayseri'de başladı
        Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç hizmete alındı
        Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç hizmete alındı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan genç ölü bulundu