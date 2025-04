Liseli Hüseyin, felçli dedesinden etkilenerek tasarladığı proje ile ABD'deki olimpiyatların finalisti

KAYSERİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba, dedesinden etkilenerek, felçli bireylerin göz hareketleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan EOG tabanlı proje tasarladı. Projesiyle, 9 Haziran'da 77 ülkenin katılacağı ABD'de düzenlenecek 'Genius Olimpiyatları'na finalist olarak seçilen Akbaba, "Projem, göz ve çevresindeki kasları kullanarak yüzde 90 ve üzeri felçli insanların iletişim kurmasını sağlıyor" dedi.

Melikgazi ilçesi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba, dedesinden etkilenerek felçli bireylerin konuşabilmesi için cihaz tasarlamaya karar verdi. Okuldaki danışman fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte çalışmalara başlayan Akbaba, yaklaşık 2 yılın sonunda felçli bireylerin göz hareketleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan EOG tabanlı proje tasarladı. Akbaba projesini, yaklaşık 10 bin lise öğrencisinin dünyanın dört bir yanından katılım sağladığı ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan ‘Genius Olimpiyatları’na gönderdi. Ön değerlendirmeler sonucunda Akbaba’nın projesi yaklaşık 500 proje arasına alındı. 9 Haziran'da yaklaşık 77 ülkenin katılacağı ABD’de düzenlenecek olan 'Genius Olimpiyatları'na finalist olarak seçilen Akbaba, yarışmaya Türkiye'den katılan tek devlet okulu öğrencisi oldu.

Süreci anlatan Hüseyin Eren Akbaba, "Amerika'da her yıl düzenlenen GENIUS Olimpiyatları'na başvurduk. Geliştirdiğim sistemle finalist olarak katılacağız. GENIUS Olimpiyatları 9 Haziran'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde okulumuzu temsil edeceğiz. Yarışmaya 77 ülkeden katılım olacak. Dünyanın dört bir yanından çalışma yapan liseli öğrenciler New York'ta buluşacak ve kendi yaptıkları çalışmaları sergileyecekler. GENIUS Olimpiyatları'nda yaklaşık 500'e yakın bir çalışma mevcut. Ülkemizden de yaklaşık 20 öğrenci katılım sağlayacak ve bunun 19'u özel okul öğrencisi. Bu yarışmaya Anadolu liselerinden katılacak tek öğrenci benim" diye konuştu.

'SİSTEMİMİZİ 200 LİRAYA MAL ETTİK'

Tasarladığı projeye ilişkin bilgi veren Akbaba, "Projem, göz ve çevresindeki kasları kullanarak yüzde 90 ve üzeri felçli insanların iletişim kurmasını sağlıyor. Konuşmakta güçlük çeken bu hastaların iletişime geçmesini sağlayacağız. Yaklaşık 2 yıldır bu çalışma üzerine uğraşıyorum. Bana fikir çok önceden gelmişti. Okulumdaki tecrübeli danışman hocalarımla birlikte bu çalışmayı yürüttüm. Şimdi de Amerika'daki yarışmaya finalist olarak katılacağız. EOG tabanlı cihazlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 150 bin dolardan satışa sunuluyor. Bizim ülkemizde böyle bir sektör mevcut değil. Ülkemizin insanları bu cihazı alabilecek maddi duruma sahip değiller. Biz de bunu bildiğimizden sistemimizi yaklaşık 200 liraya mal ettik ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarladık" ifadelerini kullandı.