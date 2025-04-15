Meyve ağaçlarını 'zirai don' vurdu; elmada yüzde 100 zarar, kayısı hiç kalmadı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçiler bir araya gelip, yetkililerden yardım istedi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Elma ağaçlarında yüzde 100'e ulaşan zarar var. Kayısılar hiç kalmadı. Meyvecilik üzerine verim alabileceğimiz bir durum yok" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde 11 Nisan gecesi yaşanan zirai don, elma üretimi yapan çiftçilerin ağaçlarına zarar verdi. Mağdur olan çiftçiler bir araya gelerek, yetkililerden yardım istedi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "11 Nisan gecesi bölgemizde olan yoğun dondan dolayı özellikle meyve bahçelerimiz soğuk aldı. Elma ağaçlarında yüzde 100'e ulaşan zarar var. Kayısılar hiç kalmadı. Meyvecilik üzerine verim alabileceğimiz bir durum yok. Ağaçlarımızın yüzde 100'ünü soğuk aldı. Bizim sadece Yeşilhisar ilçemizde, 33 bin dekar üzerinde elma bahçemiz, 4 bin dekar kayısı bahçemiz, bunun yanında kiraz ve vişne üretimi yapılıyordu. Türkiye'de bu konuda üretimde 5'inci sıradayız. 250 bin ton üretim kapasitesine sahip bir bölge. Şu anda yiyeceğimiz elma bile yok" dedi.