Kulakları kesilmiş halde bulunan 3 köpeğe şefkat eli

KAYSERİ'dekulakları kesilmiş halde bulunan 3 sokak köpeği, özel bir klinikte tedaviye alındı. Köpeklerin kulaklarını kestiği tespit edilen S.Y. (40) hakkında işlem başlatılırken, veteriner hekim Ali Kocataş köpeklerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'nde yaşayan S.Y., iddiaya göre dün sabah saatlerinde 3 sokak köpeğinin kulakları kesti. Bir vatandaş tarafından Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) yapılan ihbar sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi. 3 sokak köpeği, tedavi için özel bir kliniğe getirildi. Diğer yandan S.Y. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince işlem yapıldı.

'İNANILMAZ BİR AĞIR İLE GELDİLER'

Köpekler hakkında bilgi veren Veteriner hekim Ali Kocataş, "Bu arkadaşlar, KAYHAKDER tarafından kliniğimize getirildi. Kliniğimizde cerrahi müdahaleler yapıyoruz. Kanama olaylarına alışkınız ama bu arkadaşlar geldiği zaman bizi çok etkiledi. İnanılmaz bir ağrı ve ciddi bir kanamayla kliniğimize geldiler. İlk müdahalelerini hemen yapıp, kanamalarını durdurduk. Ağrı yönetimini yaptık. Şu an herhangi bir kanama veya ağrı hissetmiyorlar. Bundan sonrası için bir cerrahi planlama yapılması gerekiyor. Tedavileri devam edecek. KAYHAKDER, bunu yapan şahsı polise bildirmiş. Bununla ilgili işlem başlatılmış. Biz de onun takipçisiyiz" diye konuştu.