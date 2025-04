Erciyes'i 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ'deİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 49'uncu Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu sezon Erciyes'e yaklaşık 2 milyon 750 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Ali Emre Mart, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, lise öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Her yıl 15-22 Nisan Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu yıl Turizm Haftası kutlamalarının başlangıcını yapmış olduk. İlimizde çeşitli etkinliklerle bu haftayı kutlayacağız. Turizmde farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler planladık. Bunlar içerisinde panellerimiz var. Okullarda öğrencilerimizle beraber turizm söyleşilerimiz olacak. Bunun dışında ilimizdeki turizm değerlerimizle geziler ve orada farklı etkinlikler yapacağız. Şehrimizde Erciyes Kayak Merkezimiz gibi dünyaca ünlü ve çok sayıda, her yıl yerli yabancı misafiri ağırladığımız bir turizm değerimiz var. Erciyes'in yanı sıra çeşitli alanlarda kültür varlıklarımız, doğal güzelliklerimizin her yıl daha da tanınırlığı artmaya başladı" diye konuştu.