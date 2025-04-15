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        Erciyes'i 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

        KAYSERİ'deİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 49'uncu Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:55
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        Erciyes'i 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti
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        KAYSERİ'deİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 49'uncu Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu sezon Erciyes'e yaklaşık 2 milyon 750 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi.

        Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Ali Emre Mart, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, lise öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Her yıl 15-22 Nisan Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu yıl Turizm Haftası kutlamalarının başlangıcını yapmış olduk. İlimizde çeşitli etkinliklerle bu haftayı kutlayacağız. Turizmde farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler planladık. Bunlar içerisinde panellerimiz var. Okullarda öğrencilerimizle beraber turizm söyleşilerimiz olacak. Bunun dışında ilimizdeki turizm değerlerimizle geziler ve orada farklı etkinlikler yapacağız. Şehrimizde Erciyes Kayak Merkezimiz gibi dünyaca ünlü ve çok sayıda, her yıl yerli yabancı misafiri ağırladığımız bir turizm değerimiz var. Erciyes'in yanı sıra çeşitli alanlarda kültür varlıklarımız, doğal güzelliklerimizin her yıl daha da tanınırlığı artmaya başladı" diye konuştu.

        KAYAKÇI SAYISINDA YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

        Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise, "Erciyes Dağı'nda bu sezon yaklaşık 2 milyon 750 bin kişiyi ağırladık. Bunlar hem yerli hem yabancı ziyaretçilerimiz ve yerel halkımızdan oluşuyordu. Bizim için önemli olan özellikle kayak, board yapan insanları çekmek. Bunun da en önemli göstergesi, mekanik testlerimizin turnike sayıları. Bu sene turnike sayımız 2,5 milyona ulaştı. Bu rakam geçen sene 2 milyon 100 bin civarlarındaydı. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20'lik daha fazla turnike ve kayakçı sayımız var. Biz bunu güne de böldük. Günlük kayakçı sayısına bakınca da yaklaşık yüzde 15'lik artış var. Çekya'dan, Polonya'dan direkt uçuşlar var. Polonya bu sene 2'nci direkt uçuşu koymaya çalışıyor. Şu an İngiltere pazarına çok iyi gidiyoruz. İngilizlerle görüşüyoruz. EasyJet'le görüştük. Yine Türk Hava Yolları'ndan yetkililerle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene yapabilirsek yapacağız ama sonraki senelerde mutlaka özellikle İngiltere'den direkt uçuşlarımız başlayacak diye umuyoruz" dedi.

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