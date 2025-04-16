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        Yolcunun açık kapıdan düşüp öldüğü halk otobüsünün şoförüne ilk duruşmada 6 yıl hapis istemi

        KAYSERİ'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen, 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan'ın (74), ölümü sonrası otobüs şoförü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:15
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        Yolcunun açık kapıdan düşüp öldüğü halk otobüsünün şoförüne ilk duruşmada 6 yıl hapis istemi
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        KAYSERİ'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen, 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan’ın (74), ölümü sonrası otobüs şoförü Y.A.’nın tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında savcı, sanığın 2'den 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Kaza, geçen yıl 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Öte yandan halk otobüsünün şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan’ın otobüse elinde bir çanta ile bindiği, bir süre ayakta gittiği ve yerine oturmak istediği sırada otobüsün ani freniyle dengesini kaybedip, ön kapıdan düştüğü görüldü. Görüntülerde çevredekilerin Özcan’a doğru koştukları, otobüs şoförünün de sağlık görevlilerini arayıp yolcunun aşağı düştüğünü anlattığı ve acil ambulans talep ettiği de yer aldı.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede otobüs şoförü Y.A. hakkında ‘Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Y.A. ile Şükrü Özcan’ın şikayetçi eşi ve oğlu hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen sanık Y.A., “Keşke böyle bir olay yaşanmasıydı. Pişmanım” dedi.

        Duruşma savcısı, iddianame doğrultusunda, sanığın ‘Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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