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        Çoban köpeklerinin saldırısında öldü (2)

        'KÖPEKLERSAHİPLİ, ÇOBAN KÖPEĞİYDİ'Kayseri'nin Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'nde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu Mustafa Özberk'in hayatını kaybettiği olayda, köpeklerin sahibi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:45
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        Çoban köpeklerinin saldırısında öldü (2)
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        ‘KÖPEKLERSAHİPLİ, ÇOBAN KÖPEĞİYDİ’

        Kayseri'nin Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi’nde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu Mustafa Özberk’in hayatını kaybettiği olayda, köpeklerin sahibi M.Y. gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Kemal Polat, “Olay yerine giderken köpekler bize saldırdı. Traktörleri köpeklerin üzerine sürdük. Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde vefat etmişti 72 yaşındaki Mustafa Özbek. Köpekler sahipli çoban köpeğiydi" dedi. Diğer yandan Mustafa Özberk ile M.Y.’nin akraba oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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