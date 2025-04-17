Çoban köpeklerinin saldırısında öldü (2)

‘KÖPEKLERSAHİPLİ, ÇOBAN KÖPEĞİYDİ’

Kayseri'nin Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi’nde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu Mustafa Özberk’in hayatını kaybettiği olayda, köpeklerin sahibi M.Y. gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Kemal Polat, “Olay yerine giderken köpekler bize saldırdı. Traktörleri köpeklerin üzerine sürdük. Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde vefat etmişti 72 yaşındaki Mustafa Özbek. Köpekler sahipli çoban köpeğiydi" dedi. Diğer yandan Mustafa Özberk ile M.Y.’nin akraba oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.