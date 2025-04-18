Husumetlisini pastanede tabancayla vurup ağır yaraladı
KAYSERİ'de G.
KAYSERİ'de G.A., pastanede alışveriş yapan husumetlisi R.T.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. G.A., aralarında husumet olan R.T.'nin pastanede alışveriş yaptığı sırada yanına gelerek tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.T., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli G.A., bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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