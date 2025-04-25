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        Kayseri'de ev almak isteyen 49 kişi 1 milyon dolar dolandırıldı; şüpheliler arasında noter katibi de var iddiası

        KAYSERİ'de ev almak isteyen 49 kişi, toplam 1 milyon dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle adliye önünde bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:30
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        Kayseri'de ev almak isteyen 49 kişi 1 milyon dolar dolandırıldı; şüpheliler arasında noter katibi de var iddiası
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        KAYSERİ'de ev almak isteyen 49 kişi, toplam 1 milyon dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle adliye önünde bir araya geldi. Mağdurlar adına açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bu kadar insan 20- 30 yıl çalışmış biriktirmiş. Fakat bir dolandırıcı rahat rahat hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan bu insanların hayallerini, birikimlerini çalmış" derken, mağdurların avukatı Hatice Kübra Yılmaz ise “16 da şüpheli var. Ancak bu şüphelilerden bir kısmı yönünden takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı verilenler arasında maalesef noterde işlemi yapan katip de var. Yani bu işlem hep aynı katipte yapılıyor" dedi.

        Kayseri'de emlak danışmanlığı yaptığı öne sürülen M.D., 2023 yılında vatandaşlarla anlaşıp noterde aynı evleri birden çok kişiye sattı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları belirlenen 16 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1'i hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Yaşanan olayın 49 mağduru, toplam 1 milyon dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla Kayseri Adliye’si önünde bir araya geldi. Mağdurlar adına açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "İnsanlar bir ev sahibi olalım diye uzun yıllar mücadele ediyorlar, çalışıyorlar, birikim yapıyorlar. Sonra bir hayal tüccarı dolandırıcı geliyor bu insanların umutlarını çalıyor. Bunu çalarken hiçbir şeyi de gayri resmi yapmıyor. Resmiyet üzerinden gidiyor. Bu kadar insan 20- 30 yıl çalışmış biriktirmiş. Eski bir evi varmış, onu satmış yenisini almak için. Arabasını satmış, sağdan soldan borç almış. Fakat bir dolandırıcı rahat rahat hiçbir şeyden çekinmeden korkmadan bu insanların hayallerini, birikimlerini çalmış. Bunu çalarken de noteri kullanmış. Noter de aynı daireyi farklı 2 kişiye satabilme yetkisini verebiliyor. Noter, 'Bununla ilgili daha önce bir yetki verildi, burası senin mi? Senin olduğuna dair bana bir belge ver' demiyor" ifadelerini kullandı.

        '1 MİLYON DOLARLIK BİR MAĞDURİYET VAR'

        Sözlerini sürdüren Şahin, "Bu insan 2 sene önce savcılığa şikayet edilmiş. Niye savcılar 2 senedir bununla ilgili bir nitelikli dolandırıcılık davası açıp da gerekli cezayı vermiyor? Bu cezalar verilmediği sürece bu dolandırıcılıklar bitmeyecek, yenileri gündeme gelecek. 40'ın üzerinde kişi hatta bunun 50'nin üzerinde olma ihmali var. Bazıları korkusundan söyleyemiyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz rakam 1 milyon dolar. Burada 1 milyon dolarlık bir mağduriyet var. Bunu yapan kişi bu kadar savcının, hakimin, polisin olduğu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında rahat rahat dolaşabiliyor" diye konuştu.

        'TAKİPSİZLİK KARARI VERİLENLER ARASINDA KATİP VAR'

        Mağdurların avukatı Hatice Kübra Yılmaz ise “2023 yılının 7'nci ayında bu şikayetler başlıyor. Şu anda yaklaşık 2 yıl dolmak üzere. Şikayetler peş peşe geliyor ancak mağdurlarımızda bir korku da var. Bu yüzden zaman içinde şikayetler giderek artıyor. Şu an dosyada birleştirilmiş halde bulunan 49 şikayetçi var. 16 da şüpheli var. Ancak bu şüphelilerden bir kısmı yönünden takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı verilenler arasında maalesef noterde işlemi yapan katip de var. Yani bu işlem hep aynı katipte yapılıyor ve katip yönünden takipsizlik kararı veriliyor. Takipsizlik karar gerekçesi de 'Noter katibi tarafından banka üzerinden herhangi bir para tahsil edilmemiş' olması" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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