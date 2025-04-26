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        Erciyes'e nisan karı

        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na, nisan ayında kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:02
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        Erciyes'e nisan karı
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        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na, nisan ayında kar yağdı.

        Kent merkezinde ekili olan sağanak, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında kar yağışı sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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