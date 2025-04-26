Erciyes'e nisan karı

Kent merkezinde ekili olan sağanak, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında kar yağışı sonrası Erciyes'in yüksek rakımları karla kaplandı.

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