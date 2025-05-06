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        Kayseri'de domates fidesi dağıtımında kuyruk oluştu

        KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi'nin 550 bin kök domates fidesi dağıtımında sıraya giren yaklaşık 4 bin kişi, metrelerce kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:40
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        Kayseri'de domates fidesi dağıtımında kuyruk oluştu
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        KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi'nin 550 bin kök domates fidesi dağıtımında sıraya giren yaklaşık 4 bin kişi, metrelerce kuyruk oluşturdu.

        Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. 550 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 4 bin kişi, metrelerce kuyruk oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri’de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir" diye konuştu.

        Sabahın erken saatlerinde domates fidesi almak için sıraya giren Mehmet Aşık ise "Sabah namazından sonra buraya gelerek bekliyorum. İncesu'da bahçeme dikeceğim. Daha önceki yıllarda da almıştım. Domatesler çok güzel ama bu sene az oldu. Her sene yapıyorlar. Memnun oluyoruz" dedi.

        Mehmet Sinanoğlu ise "Saat 06.00'da geldik. Domatesler güzel, fena değil. Sabah namazından beri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        İlk kez domates fidesi almaya geldiğini belirten Muteber Ekici de "İlk defa alıyoruz. Sabah 05.30'da ablamla geldik. Domatesler çok güzel. Ben memnunum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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